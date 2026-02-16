Ричмонд
Группировка войск «Запад» ликвидировала 76 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ за сутки

Группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила более 70 тяжёлых квадрокоптеров, около 30 пунктов управления БПЛА и 13 наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: Life.ru

Расчёты ПВО и мобильных огневых групп сбили три дрона, а также 76 тяжёлых квадрокоптеров. Дополнительно ликвидированы 27 пунктов управления БПЛА, одна станция спутниковой связи Starlink и пять складов боеприпасов. Также уничтожены шесть миномётов и 13 наземных робототехнических комплексов.

А ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья. Интенсивность обстрелов выросла на Белгородском и Херсонском направлениях. Отмечается существенное обострение ситуации в этих регионах.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

