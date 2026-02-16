Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ вывели остатки «полка смерти» из Сумской области из-за серьёзных потерь

Украинские Вооружённые формирования вывели остатки 225-го штурмового батальона из Сумской области. Как рассказал РИА «Новости» командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, «полк смерти» понёс серьёзные потери.

Источник: Life.ru

По его словам, у батальона зафиксированы огромные потери личного состава. Командование ВСУ приняло решение о переформировании батальона, так как они «небоеспособны на этом участке».

А ранее на севере села Успеновка в Запорожской области были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины при попытке пройти в тыл российских подразделений. Диверсанты действовали в российской военной форме и имели экипировку по образцу ВС РФ. Украинские войска были пойманы на этапе проверки личностей.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.