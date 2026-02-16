По его словам, у батальона зафиксированы огромные потери личного состава. Командование ВСУ приняло решение о переформировании батальона, так как они «небоеспособны на этом участке».
А ранее на севере села Успеновка в Запорожской области были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины при попытке пройти в тыл российских подразделений. Диверсанты действовали в российской военной форме и имели экипировку по образцу ВС РФ. Украинские войска были пойманы на этапе проверки личностей.
