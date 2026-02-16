Посол указал на «неприкрытую» дискриминацию россиян в Финляндии: о спорной ситуации с недвижимостью

Руководство Финляндии планирует пересмотреть сделки с недвижимостью россиян в стране. Власти заявили о существовании некой «угрозы» из-за покупок жилья русскими. Однако никаких доказательств Финляндия не представила. Об этом сказал российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, цитирует РИА Новости.