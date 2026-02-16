Посол указал на «неприкрытую» дискриминацию россиян в Финляндии: о спорной ситуации с недвижимостью

Руководство Финляндии планирует пересмотреть сделки с недвижимостью россиян в стране. Власти заявили о существовании некой «угрозы» из-за покупок жилья русскими. Однако никаких доказательств Финляндия не представила. Об этом сказал российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, цитирует РИА Новости.
Он напомнил о запрете для россиян на сделки с финской недвижимостью. В «черном списке» оказались и граждане Белоруссии.
«Финские власти так ни разу и не предоставили никаких доказательств существования “угроз” в связи с приобретением россиянами недвижимости. Речь идет о неприкрытой дискриминации граждан России», — отметил Павел Кузнецов.
По данным властей Финляндии, Хельсинки планирует пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за последние 20 лет. Страна намерена вмешаться в договоры с жильем граждан стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.