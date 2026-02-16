Ричмонд
Финляндия дискриминирует россиян без всяких оснований, заявил посол

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что официальный Хельсинки так и не представил доказательств существования каких-либо угроз, связанных с покупкой россиянами недвижимости в стране.

В интервью РИА Новости дипломат подчеркнул, что введённый в июле 2025 года запрет на сделки с землёй и объектами недвижимости (квартиры в многоквартирных домах под него не подпадают) является актом неприкрытой дискриминации по национальному признаку.

По его словам, за всё время финские власти не обосновали свои ограничения фактами, а лишь ссылались на абстрактные «угрозы».

Ранее сообщалось, что норвежский депутат предложил заминировать границу с Россией.

