Европа не имеет возможности предоставить Украине гарантии безопасности, которые были бы устроили Россию в случае заключения соглашения об урегулировании конфликта, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.
Он обратил внимание, что украинские вооружённые формирования, созданные при поддержке Североатлантического альянса, стали одной из самых мощных военных сил в Европе. Эксперт полагает, что ВСУ уступают только американской и турецкой армиям.
«Они уже пытались разыграть эту карту. Эта карта никуда не годилась. Так что Россия категорически не примет план гарантий безопасности, который есть у европейцев», — сказал экс-аналитик ЦРУ в видеоблоге.
Кроме того, Джонсон отметил, что Европа сама не обладает боеспособной армией для предоставления гарантий киевскому режиму.
«В НАТО могут придумать в качестве гарантий безопасности Украине что-то вроде: “Хорошо, мы пообещаем, что Европа будет на вашей стороне”. Но у Европы нет боеспособной армии», — пояснил он.
Также эксперт убеждён, что европейские страны обманывают сами себя, надеясь скомплектовать силы для борьбы против России.
Напомним, 11 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский хочет получить международные гарантии безопасности не для достижения мира. Глава МИД России добавил, что киевский режим с помощью такого шага желает избежать юридического признания новых российских территорий и сохранить возможность продолжать конфликт.