Кредиторы и инвесторы украинского конфликта будут стремиться продлить его и препятствовать заключению мира. Об этом заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
«У кредиторов, которых представляет семья Ротшильдов, у инвесторов — у BlackRock и Ларри Финка, у других, кто хочет получить свою выгоду от конфликта на Украине, есть только один интерес — сохранение статуса-кво», — сказал дипломат.
Крук добавил, что главная целью этих игроков является ослабление России через поддержание затяжного конфликта на Украине. По их замыслу, это должно привести к подрыву российской государственности и уничтожению ее руководства.
Ранее KP.RU писал, что увеличение финансирования Киева способствует продолжению конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные заявления о необходимости срочного повышения финансовой поддержки Украины явно не направлены на мир.