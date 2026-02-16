Ричмонд
В США заявили о смене позиции Европы по России

В странах Европы набирают силу политические движения, выступающие за пересмотр отношений с Россией.

В странах Европы набирают силу политические движения, выступающие за пересмотр отношений с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро.

По его словам, в Германии и других государствах ЕС звучит всё больше голосов, призывающих к новому подходу к Москве. Основное сопротивление этому процессу оказывают устоявшиеся элиты, которые слишком сильно вложились в нынешний русофобский курс и не могут от него отказаться без ущерба для собственной репутации.

Однако, как подчеркнул эксперт, чем агрессивнее риторика правящих кругов, тем активнее консолидируются силы, выступающие за нормализацию диалога с Россией.

Ранее в Британии заявили о постоянной панике в Киеве из-за «Орешника».

