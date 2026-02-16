Ричмонд
ВС РФ уничтожили укрытия ВСУ на константиновском направлении

ВС России уничтожили укрытия с личным составом ВСУ под Константиновкой в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

За минувшие сутки подразделения артиллерии и специалисты беспилотных комплексов «Южной» группировки ликвидировали четыре укрытия ВСУ в районе Константиновки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, в данных укреплениях могли располагаться силы противника численностью до 15 человек.

Данные о ликвидации указанных укрытий и скоплений личного состава ВСУ на участке позднее были подтверждены воздушно-разведывательными средствами.

Накануне также стало известно, что российские военные взяли под контроль село Цветковое в Запорожской области.