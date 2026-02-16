«На краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 16 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 4 наземных робототехнических комплекса. Поражено 3 пункта управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты четыре беспилотника противника», — заявил Астафьев.
По словам представителя военных, на краматорском, константиновском и славянском направлениях российские бойцы ликвидировали значительное количество техники и средств связи ВСУ. В частности, уничтожению подверглись три терминала спутниковой связи Starlink, которые широко используются украинскими военными для обеспечения коммуникации и управления подразделениями.
Кроме того, в сводке упоминается поражение 16 различных антенн, используемых для связи и управления беспилотными летательными аппаратами, а также четырёх наземных робототехнических комплексов. Российские военные нанесли удары по трём пунктам управления БПЛА противника. Кроме того, уничтожено 30 блиндажей и укрытий, в которых находились военнослужащие ВСУ. Средства противовоздушной обороны за этот же период сбили четыре вражеских беспилотника.
Ранее российская армия ликвидировала три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они пытались пройти в тыл ВС РФ в Запорожской области. После проверки личности и подтверждения принадлежности к противнику их ликвидировали непосредственно в районе перехода. В подобных случаях решение принимают без длительных процедур.
