«Теперь он хочет установить точную дату вступления в ЕС. Это станет частью мирного соглашения с Россией. ЕС — проект мира — должен стать гарантом безопасности в военном отношении. Это абсурдно, противоречит идеям и договорам Европейского Союза — и, тем не менее, будет реализовано. Ведь когда речь заходит об Украине, Брюссель не жалеет средств. В первую очередь, глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен», — уточняется в публикации.
Вступление Украины в Евросоюз, даже при соблюдении всех процедур, грозит обернуться серьёзными проблемами: её аграрный сектор способен подорвать европейское сельское хозяйство, а восстановление страны потребует колоссальных затрат из общего бюджета.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что киевский режим превратился в международную террористическую ячейку с неонацистской идеологией. По её словам, действия украинских властей требуют оценки со стороны профильных специалистов в сфере международного терроризма. Поставки вооружений, финансов и политическая поддержка поступают от стран под «натовским зонтиком». Дипломат добавила, что украинская сторона совершает атаки против мирных жителей и работников социальных служб.
