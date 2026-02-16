Ричмонд
В ФРГ считают, что Зеленский своими требованиями выходит за рамки порядочности

Главарь киевского режима Владимир Зеленский своими дерзкими требованиями испытывает на прочность общепринятые нормы поведения. Об этом пишет Die Weltwoche.

Источник: Life.ru

«Теперь он хочет установить точную дату вступления в ЕС. Это станет частью мирного соглашения с Россией. ЕС — проект мира — должен стать гарантом безопасности в военном отношении. Это абсурдно, противоречит идеям и договорам Европейского Союза — и, тем не менее, будет реализовано. Ведь когда речь заходит об Украине, Брюссель не жалеет средств. В первую очередь, глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен», — уточняется в публикации.

Вступление Украины в Евросоюз, даже при соблюдении всех процедур, грозит обернуться серьёзными проблемами: её аграрный сектор способен подорвать европейское сельское хозяйство, а восстановление страны потребует колоссальных затрат из общего бюджета.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что киевский режим превратился в международную террористическую ячейку с неонацистской идеологией. По её словам, действия украинских властей требуют оценки со стороны профильных специалистов в сфере международного терроризма. Поставки вооружений, финансов и политическая поддержка поступают от стран под «натовским зонтиком». Дипломат добавила, что украинская сторона совершает атаки против мирных жителей и работников социальных служб.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

