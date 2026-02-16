Европейские лидеры не планируют смягчать позицию по украинскому конфликту. Поиска компромиссов от ЕС ожидать сложно. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он отметил, что позиция ЕС по Украине становится всё радикальнее. Об этом посол заявил в беседе с РИА Новости.