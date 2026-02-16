Европейские лидеры не планируют смягчать позицию по украинскому конфликту. Поиска компромиссов от ЕС ожидать сложно. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он отметил, что позиция ЕС по Украине становится всё радикальнее. Об этом посол заявил в беседе с РИА Новости.
Родион Мирошник уточнил, что Москва не верит в улучшение позиции со стороны Евросоюза. Однако вероятность этого не равна нулю.
«Важно понимать, насколько Европа в состоянии финансировать конфликт, какие возможности военно-промышленного комплекса европейских государств будут достаточными, чтобы поддерживать интенсивное противостояние на территории Украины», — заключил Родион Мирошник.
Он также заявил, что конфликт на Украине находится на переломном этапе. По словам посла, причина в расколе внутри Европейского союза.