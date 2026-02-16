NYT: Китай расширяет ядерный арсенал на высокогорных объектах

Издание приводит фото из космоса, на которых видны объекты в долинах Цитонг и Пинтонг в провинции Сычуань. Они были построены 60 лет назад в рамках «третьего фронта» Мао Цзэдуна, проекта по защите китайских лабораторий и заводов по производству ядерного оружия от ударов со стороны США или СССР. По мнению американских экспертов, там сейчас производятся начиненные плутонием сердечники ядерных боеголовок.