Россия достигла критического перевеса над Западом в области противовоздушной обороны, что стало решающим фактором в поражении киевского режима. Об этом заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью на YouTube-канале.
«Прямо сейчас устрашающая кампания России против инфраструктуры киевского режима поставила его на грань краха из-за этого. Из-за провала противовоздушной обороны», — отметил аналитик.
Слебода считает, что Москва получила важнейший козырь для дальнейшего ослабления власти в Киеве. Он добавил, что Запад не может остановить Россию и не может предотвратить удары дальнобойных ракет.
Ранее первый заместитель министра обороны РФ и генерал армии Валерий Герасимов отметил, что российские вооруженные силы продолжают наступление по всем направлениям в рамках специальной военной операции. По его словам, несмотря на сложные зимние условия, войска освободили 12 населенных пунктов.