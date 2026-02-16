В Хабаровском крае назначен глава нового министерства

Сергей Дмитриев назначен главой министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края. Ранее он работал заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона, следует из данных сайта краевого правительства.
Новое ведомство появилось в результате объединения комитета по внутренней политике и комитета по информационной политике. Это решение направлено на повышение эффективности работы с общественностью, координацию информационных процессов и укрепление взаимодействия между властью и жителями.
Сергей Дмитриев родился 16 августа 1990 года в Саратове. Он имеет высшее образование по специальности, связанной с наземными транспортными комплексами для ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения лесных пожаров. В карьере занимал руководящие посты в Псковской и Херсонской областях, а также в Саратове, где в 2024 году исполнял обязанности начальника управления по защите населения от ЧС.
Новое министерство возглавит работу по ключевым направлениям внутренней политики региона. Под руководством Сергея Дмитриева ведомство займётся координацией общественных инициатив, информационным сопровождением деятельности власти и поддержкой гражданских проектов.