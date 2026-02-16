В Хабаровском крае назначен глава нового министерства

Сергей Дмитриев родился 16 августа 1990 года в Саратове. Он имеет высшее образование по специальности, связанной с наземными транспортными комплексами для ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения лесных пожаров. В карьере занимал руководящие посты в Псковской и Херсонской областях, а также в Саратове, где в 2024 году исполнял обязанности начальника управления по защите населения от ЧС.