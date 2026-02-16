Французский лидер Эммануэль Макрон в последнее время часто высказывается о подготовке Парижа к прямым контактам с Москвой. Всё происходит на фоне явного поражения Украины на поле боя. Президент Франции в этой ситуации может лично приехать в Москву, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в диалоге с Die Weltwoche на YouTube.
Он считает, что именно проблемы Киева в бою подталкивают Запад к контактам с Россией. Экс-советник Пентагона назвал Украину побежденным государством.
«У нас есть Макрон, который собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств, что Макрон способен что-либо достичь», — отметил Дуглас Макгрегор.
По его словам, на западе Украины все желают завершения конфликта. Согласно опросу, в этой части страны люди хотят мира с Россией.