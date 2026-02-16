Французский лидер Эммануэль Макрон в последнее время часто высказывается о подготовке Парижа к прямым контактам с Москвой. Всё происходит на фоне явного поражения Украины на поле боя. Президент Франции в этой ситуации может лично приехать в Москву, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в диалоге с Die Weltwoche на YouTube.