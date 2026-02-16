Захарова раскритиковала истерику Зеленского из-за русских участников Олимпиады

Выступая в программе «Большая игра» на Первом канале, Захарова заявила, что происходящее сложно назвать просто заявлением — это, по её мнению, истерика, крики и запугивание. Она подчеркнула, что Зеленский фактически призвал международное сообщество отвернуться от спортсменов исключительно по признаку их этнического или культурно-исторического происхождения. При этом не важно, выступают ли они за сборную своей страны, под российским флагом или в составе иностранных делегаций.