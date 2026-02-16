Ричмонд
Захарова раскритиковала истерику Зеленского из-за русских участников Олимпиады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко раскритиковала высказывания главаря киевского режима Владимира Зеленского, касающиеся участия российских спортсменов в Олимпийских играх. По её оценке, прозвучавшая из уст экс-комика риторика носит откровенно нацистский характер.

Источник: Life.ru

Поводом для заявления Захаровой стали слова Зеленского, выразившего недовольство большим количеством атлетов с русскими корнями на Олимпиаде в Италии. Объектами нападок стали не только те, кто выступает под нейтральным флагом, но и российские спортсмены, представляющие другие страны.

Выступая в программе «Большая игра» на Первом канале, Захарова заявила, что происходящее сложно назвать просто заявлением — это, по её мнению, истерика, крики и запугивание. Она подчеркнула, что Зеленский фактически призвал международное сообщество отвернуться от спортсменов исключительно по признаку их этнического или культурно-исторического происхождения. При этом не важно, выступают ли они за сборную своей страны, под российским флагом или в составе иностранных делегаций.

Представитель МИД назвала подобный подход ярчайшим свидетельством неонацизма, напомнив, что Москва уже неоднократно фиксировала аналогичную риторику со стороны киевских властей.

Захарова также сообщила, что киевский режим превратился в международную террористическую ячейку с неонацистской идеологией. По её словам, действия украинских властей требуют оценки со стороны профильных специалистов в сфере международного терроризма. Поставки вооружений, финансов и политическая поддержка поступают от стран под «натовским зонтиком». Дипломат добавила, что украинская сторона совершает атаки против мирных жителей и работников социальных служб.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

