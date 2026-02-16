В Европе усиливаются политические силы, выступающие за нормализацию отношений с Россией. Об этом заявил профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро в интервью на YouTube-канале.
«В Германии и других странах ЕС хватает политических голосов, призывающих к новому подходу к России. Сопротивление исходит от устоявшейся элиты, у которой слишком много невозвратных затрат в нынешней политике», — сказал политолог.
Петро отметил, что эти силы не могут отказаться от проводимой политики, не повредив своей репутации и репутации своих партий. По его словам профессора, усиление русофобской позиции лидеров ЕС способствует объединению политических сил, стремящихся восстановить отношения с Москвой.
Ранее KP.RU писал, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми странами. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что любые контакты должны основываться на взаимном уважении и учете интересов обеих сторон. Он добавил, что Москва готова к обсуждению любых вопросов.