Макгрегор: Макрон может приехать в Москву для переговоров

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Эммануэль Макрон может приехать в Москву для переговоров на фоне ситуации вокруг Украины.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон может намереваться приехать в Москву для переговоров на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью швейцарской газете Die Weltwoche.

«Теперь у нас есть Макрон, который собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь», — сказал он.

По мнению Макгрегора, западные лидеры стали активнее говорить о прямом контакте с Москвой из-за развития событий на Украине. Он выразил мнение, что ситуация на поле боя повлияла на риторику европейских столиц.

«Я считаю, что Украина — побежденное национальное государство. Это все довольно удручающе из-за нежелания Вашингтона и европейских столиц взглянуть правде в глаза на реальную ситуацию. Россия знает, что побеждает», — добавил Макгрегор.

Ранее президент Франции неоднократно заявлял о необходимости дипломатических контактов с Москвой. Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Макрон подчеркнул важность диалога для урегулирования конфликта.

Политолог Богдан Безпалько отмечал, что заявления французского лидера могут быть направлены на укрепление его политического веса и повышение личной значимости на международной арене. По его словам, реакция Москвы на подобные инициативы, вероятно, будет сдержанной.