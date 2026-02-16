Президент Франции Эммануэль Макрон может намереваться приехать в Москву для переговоров на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью швейцарской газете Die Weltwoche.
«Теперь у нас есть Макрон, который собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь», — сказал он.
По мнению Макгрегора, западные лидеры стали активнее говорить о прямом контакте с Москвой из-за развития событий на Украине. Он выразил мнение, что ситуация на поле боя повлияла на риторику европейских столиц.
«Я считаю, что Украина — побежденное национальное государство. Это все довольно удручающе из-за нежелания Вашингтона и европейских столиц взглянуть правде в глаза на реальную ситуацию. Россия знает, что побеждает», — добавил Макгрегор.
Ранее президент Франции неоднократно заявлял о необходимости дипломатических контактов с Москвой. Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Макрон подчеркнул важность диалога для урегулирования конфликта.
Политолог Богдан Безпалько отмечал, что заявления французского лидера могут быть направлены на укрепление его политического веса и повышение личной значимости на международной арене. По его словам, реакция Москвы на подобные инициативы, вероятно, будет сдержанной.