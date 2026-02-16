«Выгнать всех политиков». На Западе пригрозили восстанием из-за Украины

«В рамках программы Нансена Норвегия обязалась поддержать Украину в размере 275 миллиардов норвежских крон (около 30 миллиардов долларов. — Прим. ред.) до 2030 года. Правительство не имеет права возлагать на будущий Стортинг (парламент в Норвегии. — Прим. ред.) юридическую ответственность за выделение средств Украине по этой программе. Но программа была основана на межпартийном соглашении. Так Лейбористская и Консервативная партии объединяют политическую касту в Норвегии. Можно голосовать за любую партию на выбор, но политика будет прежней», — утверждается в публикации.