Буданов: делегация Киева отправилась в Женеву

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23—24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. 4—5 февраля там же состоялся второй раунд трехсторонних переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17—18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.