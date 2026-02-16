Ричмонд
Буданов: делегация Киева отправилась в Женеву

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Украинская делегация отправилась в Женеву, где пройдет новый раунд переговоров с Россией и США. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Источник: Reuters

«На пути в Женеву. Впереди — следующий раунд переговоров», — написал он в своем Telegram-канале. Буданов также опубликовал фотографию, сделанную у поезда вместе со своим заместителем Сергеем Кислицей и замначальника Главного управления разведки Вадимом Скибицким.

Ранее секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров сообщил, что, помимо него, в делегацию Киева на переговорах в Женеве войдут Буданов, Кислица, Скибицкий, а также начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23—24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. 4—5 февраля там же состоялся второй раунд трехсторонних переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17—18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

