Буданов: делегация Киева отправилась в Женеву

«На пути в Женеву. Впереди — следующий раунд переговоров», — написал он в своем Telegram-канале. Буданов также опубликовал фотографию, сделанную у поезда вместе со своим заместителем Сергеем Кислицей и замначальника Главного управления разведки Вадимом Скибицким.
Ранее секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров сообщил, что, помимо него, в делегацию Киева на переговорах в Женеве войдут Буданов, Кислица, Скибицкий, а также начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел