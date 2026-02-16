Буданов* заявил, что делегация Киева отправилась в Женеву на переговоры

«На пути в Женеву. Впереди — следующий раунд переговоров», — написал он в своих социальных сетях. Буданов* также опубликовал фотографию, сделанную у поезда вместе со своим заместителем Сергеем Кислицей и замначальника Главного управления разведки Вадимом Скибицким.
Ранее сообщалось, что Швейцария гарантирует безопасный пролёт российской делегации для участия в переговорах в Женеве. Напомним, новый раунд переговоров РФ, США и Украины по урегулированию состоится в Женеве 17−18 февраля. Сменится не только локация, но и глава российской делегации — это снова будет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации РФ на переговорах войдут не менее 15 человек. Также объявили состав украинской делегации. На сегодняшний день в трёхстороннем формате с участием России, Украины и США проведено два раунда переговоров в Абу-Даби: первый состоялся 23−24 января, второй — 5−6 февраля. Ключевой темой обсуждения стали неурегулированные аспекты мирной инициативы, выдвинутой американской стороной.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.