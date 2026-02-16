«Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается моментально, тут же на место преступления, для того, чтобы убить ещё и тех людей, гражданских, которые представляют социальные службы, службы спасения и, конечно, врачи вызывают у них особое ожесточение, особую звериную ненависть», — сказала дипломат.
Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в международную террористическую ячейку с неонацистской идеологией. По её словам, действия украинских властей требуют оценки со стороны профильных специалистов в сфере международного терроризма. Речь идёт о международном терроризме, который получает поддержку извне.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.