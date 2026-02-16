Посол РФ в Канаде рассказал о ходе дела по самолёту Ан-124

По его словам, собственником в судебном процессе выступает компания «Волга-Днепр». Российское государство не участвует в разбирательстве и не комментирует юридические детали. Посол отметил, что до завершения всех правовых процедур в Канаде Москва не будет говорить о возможных шагах.
«Вопрос по-прежнему рассматривается в судебных инстанциях Канады. Стороной выступает собственник — компания “Волга-Днепр”. Мы как государство не участвуем в данном разбирательстве и не можем комментировать юридические детали идущей судебной тяжбы», — сообщил Степанов агентству.
Он добавил, что позиция России остаётся прежней. По его оценке, канадская сторона целенаправленно создала условия для задержания самолёта и затем оформила основания для его ареста и изъятия. Дипломат подчеркнул, что Москва считает подобные действия незаконными и настаивает на возврате воздушного судна владельцу. Он заявил, что самолёт должен вернуться собственнику без дополнительных условий.
Ранее российское посольство в Канаде назвало незаконной конфискацию самолёта Ан-124−100, который удерживают в аэропорту Торонто. В дипмиссии заявляли, что единственным решением остаётся безусловный возврат воздушного судна авиакомпании «Волга-Днепр». Самолёт прибыл в Канаду в феврале 2022 года с гуманитарным грузом по заказу канадских властей после закрытия воздушного пространства для российских перевозчиков. Весной 2023 года Оттава ввела санкции против компании, затем объявила о намерении конфисковать борт и передать его Украине. В августе «Волга-Днепр» инициировала арбитражное разбирательство по факту экспроприации активов и уведомила об этом канадскую сторону.
