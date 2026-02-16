Посол РФ в Канаде рассказал о ходе дела по самолёту Ан-124

Ранее российское посольство в Канаде назвало незаконной конфискацию самолёта Ан-124−100, который удерживают в аэропорту Торонто. В дипмиссии заявляли, что единственным решением остаётся безусловный возврат воздушного судна авиакомпании «Волга-Днепр». Самолёт прибыл в Канаду в феврале 2022 года с гуманитарным грузом по заказу канадских властей после закрытия воздушного пространства для российских перевозчиков. Весной 2023 года Оттава ввела санкции против компании, затем объявила о намерении конфисковать борт и передать его Украине. В августе «Волга-Днепр» инициировала арбитражное разбирательство по факту экспроприации активов и уведомила об этом канадскую сторону.