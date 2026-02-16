Ричмонд
Омские ветераны СВО получат путёвки в центры реабилитации

Отделение Социального фонда России по Омской области оказывает комплексную поддержку военнослужащим, ветеранам спецоперации и членам их семей, предоставляя свыше двадцати различных видов помощи: от пенсионного обеспечения и денежных выплат до медицинской реабилитации в центрах Соцфонда.

Источник: Фонд «Защитники Отечества»

Ветераны боевых действий, завершившие службу и уволенные с воинских должностей, могут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации СФР. Для этого достаточно подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе. Участникам СВО с инвалидностью I группы услуги будут предоставляться вместе с сопровождающим, расходы на проживание и питание которого также берет на себя фонд.

Для всех военнослужащих, имеющих удостоверение ветерана боевых действий, предусмотрена ежемесячная денежная выплата. Она включает набор социальных услуг: лекарства, санаторное лечение и проезд к месту отдыха. Причем ЕДВ нередко назначается беззаявительно — на основании данных от силовых ведомств. Также для защитников действуют особые пенсионные правила: каждый год службы в зоне СВО засчитывается в стаж как два, а пенсионный коэффициент удваивается.

Жёны мобилизованных могут оформить единое пособие на детей до 17 лет без учёта доходов супруга (в 2026 году его размер составляет от 7,9 до 15,9 тысячи рублей), а беременные жёны получают выплату в 51,8 тысячи. На детей мобилизованных положено ежемесячное пособие в 22,2 тысячи до достижения ребёнком трёх лет или окончания службы отца.