Омские ветераны СВО получат путёвки в центры реабилитации

Ветераны боевых действий, завершившие службу и уволенные с воинских должностей, могут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации СФР. Для этого достаточно подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе. Участникам СВО с инвалидностью I группы услуги будут предоставляться вместе с сопровождающим, расходы на проживание и питание которого также берет на себя фонд.