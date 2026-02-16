Аналитик Мартьянов заявил о начале роспуска правительства Украины

«Польша и Венгрия смогут делать с Западной Украиной всё, что им заблагорассудится, но остальной частью страны ситуация уже определена. Начнётся длительный процесс, чтобы сформировать некую свободную конфедерацию, а затем привести в порядок определённые районы, такие как Николаев и Одесса, которые в конечном итоге должны вернуться в состав России. Но всё остальное — пусть катятся к чёрту. Они превращаются в аграрное государство, у них больше нет ничего. Восстановить это невозможно, всё кончено», — подытожил Мартьянов.