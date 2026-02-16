Мартьянов заявил, что, по информации его источников, правительство Украины уже находится в стадии роспуска. Он отметил, что на этом фоне усиливаются риски утраты государственности. По его словам, представители Верховной рады открыто признают, что при сохранении текущей динамики страна может прекратить существование в нынешнем виде.
«Украина, вероятно, распадётся как государство. Очевидно, никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадётся, потому что оно находится в процессе роспуска. И уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство», — сообщил эксперт.
Аналитик также указал, что в случае дальнейшего ослабления центральной власти западные области Украины могут перейти под контроль отдельных европейских стран. По его оценке, Россия получит возможность интегрировать причерноморские территории.
«Польша и Венгрия смогут делать с Западной Украиной всё, что им заблагорассудится, но остальной частью страны ситуация уже определена. Начнётся длительный процесс, чтобы сформировать некую свободную конфедерацию, а затем привести в порядок определённые районы, такие как Николаев и Одесса, которые в конечном итоге должны вернуться в состав России. Но всё остальное — пусть катятся к чёрту. Они превращаются в аграрное государство, у них больше нет ничего. Восстановить это невозможно, всё кончено», — подытожил Мартьянов.
Он добавил, что процесс трансформации, по его мнению, займёт продолжительное время и затронет административное устройство страны.
Ранее Владимир Зеленский заявил о якобы высокой поддержке отказа от выборов среди населения. В интервью изданию Politico он утверждал, что 90 процентов граждан выступают против проведения голосования в текущих условиях. Бывший комик связал такую позицию с военным конфликтом и назвал проведение выборов «ужасным» шагом. Он также указал на сложности с организацией голосования для военнослужащих на передовой и для миллионов беженцев, которые находятся за пределами страны.
