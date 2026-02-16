Лукашенко заявил о симпатии к литовцам вопреки недальновидным политикам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о симпатиях к литовцам вопреки трудностям и испытаниям, сообщила пресс-служба президента.
Так, 16 февраля поздравляя литовцев с Днем восстановления государства, белорусский лидер обратил внимание на то, что веками Беларусь и Литва имели доброжелательные отношения, которые основаны на исторических связях, общих духовных ценностях, а также взаимном культурном обогащении. Еще Лукашенко указал на симпатии белорусов к литовцам.
— Несмотря на существующие трудности и испытания, белорусы сохранили искренние симпатии к литовцам, — заявил он.
Кроме того, Лукашенко выразил убежденность в том, что в условиях непростого международного положения политикам не удастся навязать литовцам свой взгляд на Беларусь. Также он сказал о настоящих интересах литовцев.
— Ни недальновидные политики, ни их внешние советники, чьи рекомендации относительно Беларуси никогда не совпадали с настоящими интересами литовского народа, не сумеют навязать жителям Литвы свой взгляд на наше соседство, — прокомментировал глава республики.
Резюмируя, белорусский президент сказал о заинтересованности Беларуси в том, чтобы двусторонние отношения с Литвой развивались конструктивно и имели здоровую основу, опирались на принципы партнерства и доверия, дружелюбия и уважения.
