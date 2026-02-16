Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил о симпатии к литовцам вопреки недальновидным политикам

Лукашенко обратился к народу Литвы, сказав о настоящих интересах литовцев.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о симпатиях к литовцам вопреки трудностям и испытаниям, сообщила пресс-служба президента.

Так, 16 февраля поздравляя литовцев с Днем восстановления государства, белорусский лидер обратил внимание на то, что веками Беларусь и Литва имели доброжелательные отношения, которые основаны на исторических связях, общих духовных ценностях, а также взаимном культурном обогащении. Еще Лукашенко указал на симпатии белорусов к литовцам.

— Несмотря на существующие трудности и испытания, белорусы сохранили искренние симпатии к литовцам, — заявил он.

Кроме того, Лукашенко выразил убежденность в том, что в условиях непростого международного положения политикам не удастся навязать литовцам свой взгляд на Беларусь. Также он сказал о настоящих интересах литовцев.

— Ни недальновидные политики, ни их внешние советники, чьи рекомендации относительно Беларуси никогда не совпадали с настоящими интересами литовского народа, не сумеют навязать жителям Литвы свой взгляд на наше соседство, — прокомментировал глава республики.

Резюмируя, белорусский президент сказал о заинтересованности Беларуси в том, чтобы двусторонние отношения с Литвой развивались конструктивно и имели здоровую основу, опирались на принципы партнерства и доверия, дружелюбия и уважения.

Еще мы писали, что РФ, ОАЭ и Кипр вложили почти 88% всех иностранных инвестиций в Минск.

Накануне Александр Лукашенко также сказал, какую европейскую страну нацелена поддерживать Беларусь.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше