Оператор БПЛА рассказал подробности освобождения села Цветковое

В ходе освобождения населённого пункта Цветковое в Запорожской области оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Лысый провёл серию ударов по украинским формированиям. В результате был уничтожен опорник ВСУ и пикап с боеприпасом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«Я вылетел на цель, машина подъехала, я подлетел, скинул противотанковую мину, всё, пикапа нет, сжёг. Мы вот так нежданчиком подлетаем и работаем. Разведка наблюдала пункты взлёта БПЛА, там ФПВ, тяжёлые коптеры были. Всё, команда поступила, подлетел с “Точкой”, скинул и всё. Был “опорник” ещё, команда поступала, что опорный пункт от 5 до 10 человек — подлетал, разбирал!» — рассказал военнослужащий.

Напомним, 15 февраля российский триколор развернулся над освобождённым селом Цветковое в Запорожской области. На видео, снятом в ходе штурма, видно, как военнослужащие группировки войск «Восток» наносят удары по позициям ВСУ, а завершают зачистку символичным моментом — развёртыванием российского триколора. Несмотря на ожесточённое сопротивление украинских формирований, штурмовики группировки «Восток» сумели закрепиться на занятых рубежах.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

