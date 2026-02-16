Ушел из жизни племянник Кунаева — энергетик и инженер Алтай Кадыржанов

В Telegram-канале Министерства энергетики глава ведомства Ерлан Аккенженов от всего коллектива выразил соболезнования родным и близким Алтая Кадыржанова.
«Ушел из жизни выдающийся энергетик, талантливый организатор производства и государственник. Вся его профессиональная биография — это история становления и укрепления энергетической системы Казахстана, пример беззаветного служения отрасли и Родине», — говорится в сообщении.
Алтай Камалович прошел путь от молодого инженера до генерального директора «Алматыэнерго» и руководителя ведущего проектно-изыскательского института. Под его руководством были реализованы масштабные проекты по развитию тепло- и электроснабжения южного региона страны, модернизированы электросетевые комплексы, введены в строй ключевые энергетические объекты.
Кроме того, коллектив Международного фонда Кунаева принес соболезнования в связи с кончиной «инженера ХХ века, человека высокой культуры и редкой порядочности». «Будучи племянником Динмухамед Кунаев, он сознательно избегал любых привилегий, доказывая свой авторитет исключительно делами, знаниями и трудом. Алтай Камалович был не только инженером и руководителем, но и человеком широкого кругозора, меценатом, поддерживавшим культуру, науку и национальные инициативы в самые трудные годы», — отметили в фонде.
Алтай Кадыржанов был почетным энергетиком СССР, кавалером ордена «Құрмет».