Ушел из жизни племянник Кунаева — энергетик и инженер Алтай Кадыржанов

Кроме того, коллектив Международного фонда Кунаева принес соболезнования в связи с кончиной «инженера ХХ века, человека высокой культуры и редкой порядочности». «Будучи племянником Динмухамед Кунаев, он сознательно избегал любых привилегий, доказывая свой авторитет исключительно делами, знаниями и трудом. Алтай Камалович был не только инженером и руководителем, но и человеком широкого кругозора, меценатом, поддерживавшим культуру, науку и национальные инициативы в самые трудные годы», — отметили в фонде.