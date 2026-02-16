Ричмонд
Политолог Петро: в Европе объединяются силы, выступающие за диалог с РФ

Политолог из США Николай Петро отметил, что в Европе объединяются политические силы, которые выступают за нормализацию отношений с Россией.

Источник: Аргументы и факты

В Европе объединяются политические силы, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, заявил профессор политологии из Род-Айлендского университета (США) Николай Петро.

«В Германии и других странах Евросоюза хватает политических голосов, призывающих к новому подходу к РФ. Сопротивление исходит от устоявшейся элиты, у которой очень много невозвратных затрат в нынешней политике. Они не могут дистанцироваться от проводившегося до сих пор курса, не нанеся ущерба своей политической репутации — и репутации своей партии», — сказал политолог на YouTube-канале Glenn Diesen.

По мнению Петро, негативная позиция по отношению к России со стороны европейских лидеров подталкивает политические силы, настроенные на возобновление отношений с РФ, к активным действиям.

«Логично предположить, что чем агрессивнее становится тон правительства Германии, тем больше оно будет встречать сопротивление со стороны других интересов внутри страны. Другие политические силы сплотятся против него», — пояснил профессор.

Ранее Петро отмечал, что Европа зря рассчитывает на поддержку президента США Дональда Трампа.

