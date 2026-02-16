Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что нельзя делать Польше, Литве и Латвии

Что не должны делать Польша, Литва и Латвия в отношении Беларуси государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович назвал в эфире «Беларусь 1».
Так, госсекретарь Совбеза обратил внимание, что в мире принято находить пути решения проблемных вопросов между государствами по линии министерств иностранных дел. И подчеркнул, что Польша и страны Балтии этого не делают.
— Ни одно правительство, ни Польши, ни Литвы, ни Латвии, не идет на конструктивный диалог, не хочет вести нормальную международную практику, — прокомментировал он.
При этом Вольфович заявил, чего не следует делать странам-соседкам по ЕС в отношении Беларуси.
— Мы не ущемляем интересы Польши и стран Балтии, мы не диктуем им, как жить. И не надо нам диктовать, — предупредил он.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о симпатии к литовцам вопреки недальновидным политикам.
Накануне белорусский президент также сказал, какую европейскую страну нацелена поддерживать Беларусь.