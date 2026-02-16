Минобороны снова переместит военную технику в Алматинской области

С 16 по 18 февраля в ряде районов Алматы, Конаева и Талдыкоргана по дорогам будет передвигаться военная техника. Мероприятия проходят в рамках плановой проверки органов военного управления и воинских частей Вооруженных Сил, проводимой министром обороны.
Из-за передвижения техники на отдельных участках дорог движение могут временно ограничить. Ведомство призывает жителей отнестись с пониманием к возможным неудобствам.
«Призываем граждан Республики Казахстан, представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей не доверять недостоверной информации и руководствоваться исключительно официальными источниками», — добавили в Минобороны.
Контекст.
Ранее министерство обороны уже сообщало о плановом перемещении военной техники. В первые дни декабря ведомство предупреждало, что подразделения Вооруженных сил будут приведены в высшую степень боевой готовности по учебному сигналу в связи со стартом нового учебного года.
После этого части совершали запланированные марши на учебные полигоны и в учебные центры. Отдельные подразделения направлялись к местам проведения комплексных занятий по боевой подготовке воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Ранее «Курсив» писал, что депутат мажилиса Айдос Сарым заявлял об отсутствии подготовки Казахстана к войне на фоне распространяющихся слухов. Он подчеркивал, что Конституция направлена на защиту страны от внутренних и внешних конфликтов, а за распространение фейков предусмотрена ответственность.