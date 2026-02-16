Евросоюз занял непримиримую позицию в отношении России вследствие потери контроля над своими инвестициями на Украине, заявил немецкий политолог Патрик Бааб.
Он обратил внимание на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который подчеркнул, что ЕС взял курс на многолетнее вооружённое противостояние с РФ. Эксперт полагает, что европейские политики руководствуются больше меркантильными интересами, чем идеологией.
По мнению Бааба, европейские страны допустили просчёт со своими вложениями. Кроме того, он отметил, что демократия в Европе преобразовалась «в нечто вроде антидемократического и воинственного деспотизма».
Напомним, 8 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия использует все имеющиеся военные средства, если на неё нападут вооружённые силы Европы. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона не имеет планов нападать на европейские страны.