Политолог Бааб: позиция ЕС по России связана с инвестициями на Украине

Политолог Бааб полагает, что европейские страны допустили просчёт, инвестируя в украинскую экономику.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз занял непримиримую позицию в отношении России вследствие потери контроля над своими инвестициями на Украине, заявил немецкий политолог Патрик Бааб.

Он обратил внимание на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который подчеркнул, что ЕС взял курс на многолетнее вооружённое противостояние с РФ. Эксперт полагает, что европейские политики руководствуются больше меркантильными интересами, чем идеологией.

«Генсек НАТО Марк Рютте, который в 2013 году был премьер-министром Нидерландов, подписал контракт с властями Украины и компанией Shell на разведку полезных ископаемых и газа на востоке Украины. Это были инвестиции на миллиарды», — сказал политолог в видеоблоге Гленна Дизена.

По мнению Бааба, европейские страны допустили просчёт со своими вложениями. Кроме того, он отметил, что демократия в Европе преобразовалась «в нечто вроде антидемократического и воинственного деспотизма».

Напомним, 8 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия использует все имеющиеся военные средства, если на неё нападут вооружённые силы Европы. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона не имеет планов нападать на европейские страны.

