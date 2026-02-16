Зеленского жестко поставили на место за публичные выпады о россиянах

Депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о россиянах. Об этом он заявил РИА Новости.
Ранее Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico потребовал выслать россиян из западных стран, использовав резкие выражения.
Хамитов заявил, что такие заявления выходят за рамки нормального дипломатического поведения. По его мнению, украинский лидер давно перешел границы общепринятых правил общения и позволяет себе недопустимую риторику в адрес других стран и граждан.
«Этот вконец оборзевший персонаж больше напоминает не чиновника высокого ранга, а завсегдатая рюмочной, который на определенной стадии опьянения начинает всех прогонять», — отметил парламентарий.
Депутат также напомнил о предыдущих выступлениях Зеленского на международных площадках и назвал его манеру общения несоответствующей статусу главы государства.
По мнению депутата, подобные заявления могут негативно сказаться на международных отношениях и восприятии Украины зарубежными партнерами.
