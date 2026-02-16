В Узбекистане отметили день памяти воинов-интернационалистов

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. По всему Узбекистану ветераны, представители общественности и Русского культурного центра возложили цветы к мемориалам в дань памяти воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба РКЦ.
Ровно 37 лет назад командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним из состава ограниченного контингента советских войск перешел по мосту «Дружба» через пограничную реку Амударью на территорию Узбекистана.
С тех пор 15 февраля посвящают памяти всех соотечественников, кто исполнил воинский и интернациональный долг за пределами своей страны.
За 10 лет в Афганистане служили более 65 тысяч узбекистанцев, из которых более 1,5 тысяч погибли, а 2,5 тысячи солдат вернулись инвалидами.
«Воины-интернационалисты внесли значимый вклад в укрепление славных традиций Узбекистанской армии, проявили себя в общественно-политической деятельности, ветеранском движении, в работе по патриотическому воспитанию молодежи», — говорится в сообщении РКЦ.
Перед отправкой в Афганистан военнослужащие проходили подготовку в учебной части, что находилась в Чирчике в Ташкентской области. В 1990 году там установили мемориал воинам-интернационалистам.