Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане отметили день памяти воинов-интернационалистов

Мероприятия с представителями Русского культурного центра и ветеранами прошли в связи с 37-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. По всему Узбекистану ветераны, представители общественности и Русского культурного центра возложили цветы к мемориалам в дань памяти воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба РКЦ.

Ровно 37 лет назад командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним из состава ограниченного контингента советских войск перешел по мосту «Дружба» через пограничную реку Амударью на территорию Узбекистана.

С тех пор 15 февраля посвящают памяти всех соотечественников, кто исполнил воинский и интернациональный долг за пределами своей страны.

За 10 лет в Афганистане служили более 65 тысяч узбекистанцев, из которых более 1,5 тысяч погибли, а 2,5 тысячи солдат вернулись инвалидами.

«Воины-интернационалисты внесли значимый вклад в укрепление славных традиций Узбекистанской армии, проявили себя в общественно-политической деятельности, ветеранском движении, в работе по патриотическому воспитанию молодежи», — говорится в сообщении РКЦ.

Перед отправкой в Афганистан военнослужащие проходили подготовку в учебной части, что находилась в Чирчике в Ташкентской области. В 1990 году там установили мемориал воинам-интернационалистам.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше