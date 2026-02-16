Ричмонд
Делегация Украины отправилась в Женеву для участия в трехсторонних переговорах

Украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* (внесен в список террористов и экстремистов) отправилась в Женеву для участия в трёхсторонних переговорах с Россией и США.

Украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* (внесен в список террористов и экстремистов) отправилась в Женеву для участия в трёхсторонних переговорах с Россией и США. Об этом Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил в своём Telegram-канале, опубликовав фото с первым заместителем руководителя офиса Сергеем Кислицей и замначальника ГУР Минобороны Вадимом Скибицким.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что очередной раунд консультаций пройдёт 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Напомним, что на предстоящих 17−18 февраля трёхсторонних переговорах в Женеве между Россией, Украиной и США будет поднята тема энергетического перемирия.

Ранее сообщалось, что в США заявили о смене позиции Европы по России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

* — внесен в список террористов и экстремистов.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
