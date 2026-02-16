Делегация Украины отправилась в Женеву для участия в трехсторонних переговорах

Украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* (внесен в список террористов и экстремистов) отправилась в Женеву для участия в трёхсторонних переговорах с Россией и США. Об этом Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил в своём Telegram-канале, опубликовав фото с первым заместителем руководителя офиса Сергеем Кислицей и замначальника ГУР Минобороны Вадимом Скибицким.