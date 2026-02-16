Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Spiegel: Украина уходит на второй план для Европы после Мюнхена

Spiegel сообщил, что после Мюнхенской конференции Украина уходит на второй план для Европы на фоне кризиса трансатлантических отношений и отсутствия единой стратегии поддержки Киева.

Источник: Аргументы и факты

Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности показала отсутствие у западных стран внятной стратегии дальнейшей поддержки Киева, а сама украинская тема постепенно отходит на второй план для Европы. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

В публикации отмечается, что европейские лидеры не представили четкого плана по завершению конфликта и не обозначили конкретные параметры возможных гарантий безопасности для Украины.

«У них нет ни малейшего представления о собственных планах, никакой инициативы по прекращению этой войны. Как могут выглядеть возможные европейские гарантии безопасности, также остается неясным. В Мюнхене порой казалось, что европейцы упускают из виду Украину, как будто конфликт там отошел на второй план из-за опасений по поводу трансатлантических отношений», — говорится в материале.

Издание также обращает внимание на нарастающее недовольство внутри ЕС курсом руководства Евросоюза. В частности, звучит критика в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

По оценке автора статьи, на фоне кризиса в отношениях с США европейские столицы все чаще концентрируются на трансатлантической повестке, что снижает уровень внимания к украинскому вопросу.

Ранее Владимир Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из стран Запада.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше