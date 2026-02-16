Spiegel: Украина уходит на второй план для Европы после Мюнхена

Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности показала отсутствие у западных стран внятной стратегии дальнейшей поддержки Киева, а сама украинская тема постепенно отходит на второй план для Европы. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.
В публикации отмечается, что европейские лидеры не представили четкого плана по завершению конфликта и не обозначили конкретные параметры возможных гарантий безопасности для Украины.
«У них нет ни малейшего представления о собственных планах, никакой инициативы по прекращению этой войны. Как могут выглядеть возможные европейские гарантии безопасности, также остается неясным. В Мюнхене порой казалось, что европейцы упускают из виду Украину, как будто конфликт там отошел на второй план из-за опасений по поводу трансатлантических отношений», — говорится в материале.
Издание также обращает внимание на нарастающее недовольство внутри ЕС курсом руководства Евросоюза. В частности, звучит критика в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.
По оценке автора статьи, на фоне кризиса в отношениях с США европейские столицы все чаще концентрируются на трансатлантической повестке, что снижает уровень внимания к украинскому вопросу.
Ранее Владимир Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из стран Запада.