В Челны с рабочим визитом прибыл Рустам Минниханов

В Набережные Челны с рабочим визитом прибыл Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Мэр города Наиль Магдеев представляет руководителю республики достижения челнинских предприятий и организаций.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Особое внимание уделено развитию промышленности, внедрению современных технологий и укреплению социальной инфраструктуры.

В рамках визита Рустама Минниханова запланировано открытие завода по производству мостов ПАО «КАМАЗ». В церемонии принимают участие представители Правительства РФ и руководство госкорпорации «Ростех».

Также состоится торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ. Запланировано участие федеральных и республиканских руководителей, а также руководства предприятия.

Кроме того, пройдет заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 400-летия со дня основания города и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ. На встрече обсудят вопросы подготовки юбилейных мероприятий.

