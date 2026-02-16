Politico назвало «самую крупную битву» Мюнхенской конференции

Главной битвой 62-й Мюнхенской конференции по безопасности стала дискуссия между главой евродипломатии Каей Каллас и постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем, такую оценку представило издание Politico.
Среди тем спора — от инициативы американского президента Дональда Трампа о Совете мира по Газе до отношения Вашингтона к своим союзникам.
Каллас подчеркнула, что США нужно, чтобы Европа была «сверхдержавой», чтобы иметь сильного союзника на случай военного конфликта. Об этом она заявила после того как Уолтц обвинил Европу в бездействии, связанном с низким уровнем расходов на оборону в течение многих лет. Первый приоритет блока сегодня — оборона Европы, которая «начинается на Украине», подчеркнула Каллас.
Глава евродипломатии также раскритиковала Совет мира за его несбалансированную структуру власти. По ее словам, организация является личным инструментом Трампа, который «снимает с него всякую ответственность перед палестинцами или Организацией Объединенных Наций (ООН)», сообщает The Guardian.
Уолтц, в свою очередь, заявил, что статус-кво бесконечной войны, при котором ХАМАС контролирует Газу, должен быть нарушен. По его словам, некоторые страны «не готовы выделять миллиарды долларов на восстановление через систему ООН». Guardian назвала дискуссию Каллас и постпреда США при ООН «ожесточенной перепалкой».
Каллас оказалась победителем еще одной «номинации», которую Politico учредило по итогам конференции, чтобы «разрядить обстановку». Ей присудили награду «худший покерфейс» за реакцию на слова Уолтца о прекращении Вашингтоном нескольких войн. Каллас «не смогла сдержать свой скептицизм», «поджала щеки и надула губы». Ее выражение лица стало символом европейского раздражения по отношению к американцам, говорится в материале. По словам немецкого канцлера Фридриха Мерца, между Европой и Соединенными Штатами Америки «образовалась пропасть, глубокий разлом».
Глава дипломатии ЕС также не поблагодарила Уолтца, когда тот подарил участникам конференции синюю бейсболку с надписью «Сделаем ООН снова великой». Ранее политолог Пиа Фурхоп из Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) заявила, что речь госсекретаря США Марко Рубио на конференции, хотя и выглядела очень вежливой снаружи, пыталась вовлечь Европу в ментальность MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). «Это отравленный подарок», — сказала она о призыве Рубио к сотрудничеству.
Помимо дискуссии Каллас и Уолтца Politico назвало второй по масштабам битвой спор министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и чешского заместителя премьер-министра Петра Мацинки. Так, Мацинка, представляющий партию автомобилистов, раскритиковал ЕС за недемократичность, утверждая, что нет связи между избирателями и брюссельскими институтами. Сикорский ответил, что Европейский парламент избирается демократическим путем, а комиссары выбираются «демократически избранными правительствами». Польский министр также напомнил Мацинке, что, как и комиссары ЕС, чешские министры не избираются напрямую.
«Самым заметным несогласием» стало заявление итальянского премьера Джорджи Мелони, которая не присутствовала на конференции, но выразила в беседе с Corriere della Sera несогласие со словами Мерца о том, что «культурная война движения MAGA» не является европейской. Вместо поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности Мелони отправилась в дипломатическое турне по Африке. Ее отсутствие стало «напоминанием о том, где сосредоточена реальная сила в европейской обороне», говорится в материале.