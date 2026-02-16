Politico назвало «самую крупную битву» Мюнхенской конференции

Каллас подчеркнула, что США нужно, чтобы Европа была «сверхдержавой», чтобы иметь сильного союзника на случай военного конфликта. Об этом она заявила после того как Уолтц обвинил Европу в бездействии, связанном с низким уровнем расходов на оборону в течение многих лет. Первый приоритет блока сегодня — оборона Европы, которая «начинается на Украине», подчеркнула Каллас.