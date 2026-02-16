Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали сослуживцев, пытавшихся сдаться

Группа украинских военнослужащих, пытавшаяся сдаться российским военным на Запорожском направлении, была уничтожена сослуживцами. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным Кай.

Источник: Life.ru

«Наша “птица” ведёт их к месту дислокации, где находится группа, чтобы их забрать. Противник видит, что их люди сдаются, и начинает всеми силами наносить по ним удары», — уточнил военный.

По его словам, атака была произведена с применением дронов, сдавались шесть человек, но до точки дошли только двое.

Ранее в зоне спецоперации был убит украинский майор «Альфы» СБУ (Группа «А» Центра специальных операций) Николай Ильчук. Где именно был ликвидирован офицер, неизвестно. До этого под Купянском в Харьковской области был ликвидирован высокопоставленный офицер спецподразделения Руслан Петренко. Он занимался координацией разведывательно-диверсионной деятельности.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.