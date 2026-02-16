На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали сослуживцев, пытавшихся сдаться

«Наша “птица” ведёт их к месту дислокации, где находится группа, чтобы их забрать. Противник видит, что их люди сдаются, и начинает всеми силами наносить по ним удары», — уточнил военный.
По его словам, атака была произведена с применением дронов, сдавались шесть человек, но до точки дошли только двое.
Ранее в зоне спецоперации был убит украинский майор «Альфы» СБУ (Группа «А» Центра специальных операций) Николай Ильчук. Где именно был ликвидирован офицер, неизвестно. До этого под Купянском в Харьковской области был ликвидирован высокопоставленный офицер спецподразделения Руслан Петренко. Он занимался координацией разведывательно-диверсионной деятельности.
