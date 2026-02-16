Перепалку Каллас и представителя США назвали главной темой Мюнхенского форума

Каллас заявила, что США заинтересованы в сильной Европе, способной быть полноценным союзником в случае военного конфликта. Она подчеркнула, что приоритетом Евросоюза является оборона, которая, по ее словам, начинается с поддержки Украины. Эти заявления прозвучали после критики со стороны Уолтца, обвинившего европейские страны в многолетнем недостаточном финансировании обороны.