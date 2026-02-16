Делегация Украины отправилась в Женеву на переговоры с Россией и США

Украинская делегация выехала в Женеву для участия в очередном раунде переговоров с Россией и США, сообщил глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
«На пути в Женеву, впереди — новый раунд переговоров», — написал Буданов в своём Telegram-канале.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдёт в Женеве 17−18 февраля. Российскую сторону будет представлять помощник президента РФ Владимир Мединский.
Госсекретарь США Марко Рубио также заявлял, что в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине список оставшихся спорных пунктов сократился до самых сложных и принципиальных вопросов, над которыми предстоит серьезная работа.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.