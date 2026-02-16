В октябре 2025 года Еврокомиссия представила стратегию по отмене возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола*. Сейчас почти в 20 странах Европы они отсутствуют или минимальны, резюмировал спикер ГД.
«Чем это закончится — объяснять не надо. Все эти решения приведут к большой трагедии», — закончил свое послание российский политик.
* — Международное ЛГБТ-сообщество признано на территории РФ экстремистским и запрещено.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше