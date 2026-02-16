Ричмонд
Европу ждет большая трагедия: в Госдуме предупредили Евросоюз о последствиях их политики, вот о чем речь

Володин: политика Европы в отношении трансгендеров* приведет к большой трагедии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил ЕС, что их политика в отношении трансгендеров* может обернуться большой трагедией. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В октябре 2025 года Еврокомиссия представила стратегию по отмене возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола*. Сейчас почти в 20 странах Европы они отсутствуют или минимальны, резюмировал спикер ГД.

«Чем это закончится — объяснять не надо. Все эти решения приведут к большой трагедии», — закончил свое послание российский политик.

* — Международное ЛГБТ-сообщество признано на территории РФ экстремистским и запрещено.

