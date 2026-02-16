Делегация Украины отправлась в Женеву на переговоры. Военная операция, день 1454-й

8:42 ? 14 беспилотников сбиты силами ПВО над Калужской областью за ночь, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
8:26 В Минобороны России показали видео, запечатлевшее удар расчетов РСЗО «Град» группировки войск «Центр» по позициям ВСУ в лесополосе на Красноармейском направлении.
8:11 Пожар, 15 февраля охвативший резервуар с нефтепродуктами из-за падения обломков дрона в поселке Волна Краснодарского края, потушен, объявили в оперативном штабе региона.
8:07 В ходе трехсторонних переговоров в Женеве будет обсуждаться в том числе вопрос об энергетическом перемирии, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
8:03 Делегация Украины вылетела в Женеву на трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта, объявил глава офиса президента страны Кирилл Буданов.
8:00 Сегодня 1454-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.