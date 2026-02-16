Провал диверсантов: Российские дроны ликвидировали ВСУшных «гостей» под Купянском

Общая активность противника на этом фланге оборачивается для него серьёзными потерями. За короткий период было пресечено шесть попыток штурма, в ходе которых потери живой силы противника достигли четырёх десятков человек. Примечательно, что в одном из столкновений российский военнослужащий в одиночку вышел победителем из схватки с двумя оппонентами. На фоне этих неудач украинская артиллерия переключилась на обстрелы центральных кварталов Купянска. По имеющейся информации, под огонь попал объект, использовавшийся для временного содержания лиц, оставивших свои позиции без приказа.