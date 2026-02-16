Общая активность противника на этом фланге оборачивается для него серьёзными потерями. За короткий период было пресечено шесть попыток штурма, в ходе которых потери живой силы противника достигли четырёх десятков человек. Примечательно, что в одном из столкновений российский военнослужащий в одиночку вышел победителем из схватки с двумя оппонентами. На фоне этих неудач украинская артиллерия переключилась на обстрелы центральных кварталов Купянска. По имеющейся информации, под огонь попал объект, использовавшийся для временного содержания лиц, оставивших свои позиции без приказа.
Ранее на севере села Успеновка в Запорожской области были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины при попытке пройти в тыл российских подразделений. Диверсанты действовали в российской военной форме и имели экипировку по образцу ВС РФ. Украинские войска были пойманы на этапе проверки личностей.
