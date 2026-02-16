Ричмонд
Главные новости к утру 16 февраля 2026 года

Последние новости за сегодня — 16 февраля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 февраля 2026.

Швейцария гарантировала безопасный пролет делегации РФ

Швейцария обязалась обеспечить безопасный пролет российской делегации на переговоры по украинскому урегулированию в Женеве. Встреча представителей Москвы, Вашингтона и Киева намечена на 17—18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Китай расширяет ядерный арсенал на высокогорных объектах

Спутниковые снимки секретных ядерных объектов в долинах юго-запада Китая свидетельствуют о расширении Пекином ядерного арсенала. На фото из космоса видна эволюция на объектах в долинах Цитонг и Пинтонг в провинции Сычуань. Предполагается, что там проводят испытания химических соединений и производят сердечники ядерных боеголовок.

Венгрия и Словакия попросили Хорватию поставлять нефть из РФ

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по Адриатическому трубопроводу, так как Украина заблокировала им доставку сырья по нефтепроводу «Дружба». Венгерские и словацкие власти считают, что такое разрешение должно быть дано в соответствии с правилами Евросоюза.

В США опубликовали список из 300 имен из файлов Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди выложила в публичный доступ список из более чем 300 имен известных людей, которые хоть раз упоминаются в файлах финансиста Джеффри Эпштейна. В перечне содержатся имена экс-президентов США Билла Клинтона, Джо Байдена, создателя компании Microsoft Билла Гейтса, а также певицы Бейонсе.

Трамп одобрил удары Израиля по ракетной программе Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в декабре, что поддержит удары еврейского государства по иранской программе баллистических ракет, если не будет заключена сделка между Вашингтоном и Тегераном. Варианты помощи Израилю — дозаправка самолетов ЦАХАЛ в воздухе или разрешение на полет над другими странами.

