Главные новости к утру 16 февраля 2026 года

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по Адриатическому трубопроводу, так как Украина заблокировала им доставку сырья по нефтепроводу «Дружба». Венгерские и словацкие власти считают, что такое разрешение должно быть дано в соответствии с правилами Евросоюза.