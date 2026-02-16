Делегация Украины отправилась в Женеву на новый раунд переговоров с Россией и США. Об этом в Telegram-канале сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Вместе с террористом Будановым* в Женеву от украинской делегации отправились первый замруководителя офиса главаря киевского режима Зеленского Сергей Кислица и замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
Ранее Швейцария пообещала обеспечить безопасный пролет российской делегации на переговоры в Женеве по украинскому урегулированию.
Также сообщалось, что в Женеве делегации обсудят тему введения энергетического перемирия. Встреча дипломатов из РФ, США и Украины продлится два дня. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
* — Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.