Украинская делегация отправилась в Женеву на переговоры с Россией

Буданов*, Кислица и Скибицкий отправились в Женеву на новый раунд переговоров с РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Украины отправилась в Женеву на новый раунд переговоров с Россией и США. Об этом в Telegram-канале сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

Вместе с террористом Будановым* в Женеву от украинской делегации отправились первый замруководителя офиса главаря киевского режима Зеленского Сергей Кислица и замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

Ранее Швейцария пообещала обеспечить безопасный пролет российской делегации на переговоры в Женеве по украинскому урегулированию.

Также сообщалось, что в Женеве делегации обсудят тему введения энергетического перемирия. Встреча дипломатов из РФ, США и Украины продлится два дня. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

* — Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

