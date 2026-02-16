Филиппо высказался после оглашения фон дер Ляйен плана по войне с РФ

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказался в социальной сети X* после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила военный план, в котором говорилось о разжигании войны с Россией.
По его словам, фон дер Ляйен стремится быстрее включить в Союз Украину, чтобы затем развязать новый конфликт с РФ, активировав статью 42−7 Договора, «оговорку о взаимной обороне», которая является обязательной для стран-участниц.
«И в заключение она предупреждает: “Нам не нужно вносить поправки в Договор для этого” (хотя на самом деле нужно, но она знает, что это не пройдет, поэтому ЕС протолкнет это!). Европейский тоталитаризм, направленный на лишение национальных государств последних прерогатив, упразднение национального суверенитета и разжигание войны с целью последующего создания “европейской армии” и “европейского ядерного сдерживания”! Таков их план!», — подчеркнул Филиппо.
Затем он спросил французов — готовы ли они отправиться на «бойню» за интересы европейских элит?
«Или же уничтожим ЕС посредством Фрексита?! Я выбираю второй вариант!», — подытожил политик.
Ранее Филиппо высказался о связях Макрона с американским финансистом-педофилом Эпштейном.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.