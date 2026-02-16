Новый город в Приморье построят китайцы

Также напомним, что стоимость строительства города-спутника Владивостока выросла в восемь раз. Планируется выделить не менее 2,4 трлн рублей. Об этом ранее сообщили в КРДВ. Сначала проект оценивали в 300 млрд и построить город хотели до 2036 года. Потом министр Алексей Чекунков заявил о смещении сроков реализации проекта до 2055 года.