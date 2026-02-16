Новый город в Приморье построят китайцы

Министр Алексей Чекунков провел в столице переговоры с представителями китайской делегации. Основной акцент мероприятия был сделан на привлечении китайского капитала к строительству города «Спутник» под Владивостоком, анонсированного несколько лет назад на полях ВЭФ.
Предполагается, что реализация проекта свяжет Владивосток, новый город, а также Артемовский и Надеждинский районы в единое экономическое и инфраструктурное пространство. Важнейшая задача — обеспечить новых горожан жильем, социальной инфраструктурой, рабочими местами и удобным транспортным сообщением.
Также отмечается, что первый город-миллионник в Дальневосточном федеральном округе будет построен по опыту Шанхая и Сеула. Об этом упомянула первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина.
Также напомним, что стоимость строительства города-спутника Владивостока выросла в восемь раз. Планируется выделить не менее 2,4 трлн рублей. Об этом ранее сообщили в КРДВ. Сначала проект оценивали в 300 млрд и построить город хотели до 2036 года. Потом министр Алексей Чекунков заявил о смещении сроков реализации проекта до 2055 года.