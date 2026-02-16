В Общественной палате предупредили об ударах украинских БПЛА по регионам России

Вооруженные силы Украины накопили беспилотники для новых массированных атак на российские регионы. Об этом сообщил член Общественной палаты Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, украинские войска могут повторять многочасовые налеты, пока у них сохраняются запасы дронов.
Ранее вечером 15 февраля и в ночь на 16 февраля ряд регионов России подверглись атаке беспилотников. В частности, в Брянской области, по данным властей, было зафиксировано 170 дронов.
Уточняется, что налет продолжался около 12 часов. После атаки часть территории региона осталась без электроснабжения.
