В Общественной палате предупредили об ударах украинских БПЛА по регионам России

Вооруженные силы Украины накопили беспилотники для новых массированных атак на российские регионы.

Вооруженные силы Украины накопили беспилотники для новых массированных атак на российские регионы. Об этом сообщил член Общественной палаты Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские войска могут повторять многочасовые налеты, пока у них сохраняются запасы дронов.

Ранее вечером 15 февраля и в ночь на 16 февраля ряд регионов России подверглись атаке беспилотников. В частности, в Брянской области, по данным властей, было зафиксировано 170 дронов.

Уточняется, что налет продолжался около 12 часов. После атаки часть территории региона осталась без электроснабжения.

Зеленского жестко поставили на место за публичные выпады о россиянах.

