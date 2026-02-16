Володин заявил, что политика ЕС по смене пола приведет к трагедии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что курс европейских политиков в вопросах смены пола и расширения прав трансгендеров* приведет к трагическим последствиям.
По его словам, в октябре 2025 года Еврокомиссия представила стратегию, предусматривающую отмену возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола. «Уже сегодня почти в 20 странах Европы их нет. Либо они минимальны. Чем это закончится — объяснять не надо. Все эти решения приведут к большой трагедии», — написал Володин.
Спикер Госдумы также обратил внимание на прошедшие в Европарламенте дебаты о том, могут ли беременеть только биологические женщины. «Итоги голосования по этому вопросу в очередной раз показали уровень безумия и деградации. Большинство Европарламента считает, что беременеть могут не только женщины, но и мужчины», — отметил он.
По мнению Володина, аналогичные процессы происходят и в Великобритании. Он напомнил, что школы страны получили рекомендации обращаться к детям с четырех лет в соответствии с их гендерной идентичностью. «Это европейское сумасшествие и помешательство, к сожалению, не прекратится до тех пор, пока у власти там находятся сегодняшние политики», — подчеркнул председатель Госдумы.
Ранее британские СМИ сообщали о корректировке школьных инструкций по вопросам гендерной идентичности. В частности, допускается возможность «социального перехода» для детей младшего возраста, что вызвало критику со стороны ряда общественных организаций и представителей оппозиции. Отмечается, что при этом туалеты и раздевалки для девочек должны оставаться предназначенными только для девочек, а для учеников, сомневающихся в своей гендерной идентичности, предполагается предоставление альтернативных помещений.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.